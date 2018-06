Actualidade

Filmes do realizador Manoel de Oliveira vão estar em exibição no primeiro Festival de Artes e Cultura entre a China e os países de Língua Portuguesa, em Macau, que arranca no próximo mês, com sessões de cinema e artes performativas.

A primeira longa-metragem do cineasta português, "Aniki-Bóbó", e o documentário "Douro, Faina Fluvial" vão encerrar o alinhamento do festival de Cinema, que conta com um total de 24 filmes e 23 sessões de projeção, segundo o Instituto Cultural (IC).

Do lado chinês, é o filme mais recente do realizador Xin Yukun, "Wrath of Silence", a tomar as rédeas no dia inaugural.