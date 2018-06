Roland Garros

A tenista norte-americana Sloane Stephens, vencedora do Open dos Estados Unidos em 2017, qualificou-se hoje para a final do torneio de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' do ano, ao bater a compatriota Madison Keys.

Na reedição, na terra batida parisiense, da final do US Open do ano passado, Sloane Stephens, 10.ª jogadora mundial, bateu Madison Keys, 13.ª, em dois 'sets', por um duplo 6-4, num embate que durou uma hora e 17 minutos.

Stephens vai encontrar na final de sábado a romena Simona Halep, número 1 mundial e finalista vencida em 2015 e 2017, que na primeira meia-final venceu a espanhola Garbiñe Muguruza por 6-1 e 6-4.