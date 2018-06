Actualidade

O defesa direito português Bruno Gaspar assinou hoje um contrato válido até junho de 2023 com o Sporting, que confirmou o acordo com a Fiorentina para a transferência do futebolista de 25 anos.

"A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato válido com o jogador Bruno Gaspar até 2023, com uma cláusula para futura transferência no valor de 60 milhões de euros", lê-se no comunicado dos 'leões'.

Bruno Gaspar cumpriu a formação no Benfica, tendo alinhado na equipa B dos 'encarnados', e jogou ainda no Vitória de Guimarães, antes de rumar aos italianos da Fiorentina, em 2017/18.