O CD com obras orquestrais de Luís Tinoco, "The Blue Voice of the Water", que é editado, internacionalmente, no dia 15, é apresentado pelo musicólogo Rui Vieira Nery na sexta-feira, em Lisboa.

"The Blue Voice of the Water" inclui as obras "Before Spring", "O Sotaque Azul das Águas" ("The Blue Voice of the Water"), "Frisland" e o Concerto para violoncelo, que o compositor dedica ao violoncelista Filipe Quaresma, que participou na gravação.

Em declarações à agência Lusa, Luís Tinoco afirmou que, "hoje em dia, apesar de muitos considerarem que o CD está a perder espaço, nomeadamente para as plataformas digitais, fixar música que é tocada num registo áudio, e que depois possa ser disponibilizada no mercado digital, ou em cópia física do disco, é um meio precioso e essencial para que as composições não se percam nas poucas apresentações públicas que podem ter".