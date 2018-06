Actualidade

O Comité internacional da Cruz Vermelha (CICV) anunciou hoje que retirou do Iémen, por motivos de segurança, 71 dos seus colaboradores internacionais, que representam mais de metade do seu pessoal naquele país.

"Nas últimas semanas, as nossas atividades foram bloqueadas e o nosso pessoal recebeu ameaças e foi diretamente tomado por um alvo. Existe claramente um desejo de instrumentalizar a nossa organização no cenário do conflito", declarou em comunicado Dominik Stillhart, diretor das operações do CICV.

"No passado, a nossa delegação no Iémen foi ameaçada por diversas ocasiões e não podemos aceitar que se exponha a riscos suplementares nas atuais circunstâncias, menos de dois meses após o assassinato de um dos seus colaboradores", acrescentou.