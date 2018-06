Actualidade

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) aprovou por unanimidade o congelamento de vagas nas instituições do litoral, alegando coesão territorial e para tentar evitar a "fuga de cérebros" do interior.

"O que nós decidimos, numa lógica de coesão territorial e de acordo com o que já tinha sido o parecer que enviámos ao ministro [da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor], é que as instituições localizadas no litoral não aumentarão as suas vagas. Basicamente estamos a falar dos politécnicos de Setúbal, Leiria, do Cávado e do Ave, de Viana do Castelo e da escola de enfermagem de Coimbra, uma escola não integrada", disse hoje à Lusa o presidente do CCISP e do politécnico de Setúbal, Pedro Dominguinhos.

Por decisão do Governo, no próximo ano letivo universidades, politécnicos e escolas superiores não integradas de Lisboa e Porto estão obrigadas a uma redução de vagas de 5%, cerca de 1.100 lugares que vão deixar de estar disponíveis nas duas maiores cidades do país que concentram cerca de metade dos alunos do ensino superior.