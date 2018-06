Actualidade

O Marítimo anunciou hoje a saída do treinador Daniel Ramos, ao fim de quase dois anos no clube madeirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa de futebol na última temporada.

"O Club Sport Marítimo da Madeira Futebol SAD informa que foi formalizada a cessação de contrato, de mútuo acordo, com o técnico Daniel Ramos, compromisso que terminava no final da próxima temporada, 2018/2019", publicou a equipa insular no seu sítio oficial na Internet.

No comunicado, fica ainda o desejo das "maiores felicidades" ao ex-técnico "no prosseguimento da sua carreira", que deve passar pelo Desportivo de Chaves, para substituir Luís Castro.