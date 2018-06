Actualidade

A diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Sylvie Forbin, salientou hoje a importância da cooperação entre as sociedades lusófonas de autores, como plataforma de entendimento neste domínio, na área global.

Sylvie Forbin reuniu-se hoje, em Lisboa, com o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), José Jorge Letria, e, antes de partir para Genebra, teve um encontro com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

"A OMPI tem-nos apoiado em diversos domínios, nomeadamente na cooperação com as sociedades de autores, lusófonas, no sentido de fazermos da lusofonia uma plataforma de entendimento, convergência e trabalho comum, em todo o mundo", disse hoje José Jorge Letria, que adiantou estar "para breve" a concretização de uma confederação das sociedades de autores de Língua Portuguesa.