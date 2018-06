Actualidade

A exposição 'Vem daí ao Museu!', que resulta do trabalho desenvolvido no Museu Nacional Machado de Castro (MNMC), em Coimbra, por mais de uma centena de crianças de quatro jardins-de-infância da cidade, é inaugurada na sexta-feira.

Testemunhando a vivência com o Cavaleiro Medieval, o Retábulo da Natividade, a Berlinda e outras descobertas das crianças dos quatro jardins-de-infância envolvidos no projeto, a exposição de expressão plástica será inaugurada às 18:00, com uma sessão que integra, designadamente, "um breve momento de jogo dramático", feito por crianças do jardim-de-infância do Centro Social Cultural 25 de Abril.

Os outros estabelecimentos de educação pré-escolar envolvidos no projeto 'O jardim-de-infância à descoberta do MNMC - Vem daí ao Museu' são os jardins-de-infância de Solum Sul (Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro), da Quinta das Flores (Agrupamento de Escolas Coimbra Sul) e dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra.