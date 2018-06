Actualidade

Os plásticos dominam os resíduos encontrados no Mediterrâneo, a maior parte com origem na Turquia e Espanha, e afetam Portugal onde 72% do lixo das praias é plástico, alertou hoje a organização ambientalista internacional WWF.

Um relatório da WWF, divulgado para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos que hoje se comemora, conclui que "95% dos resíduos que flutuam no Mediterrâneo são compostos por plásticos" e pede um acordo internacional para eliminar esta poluição.

A maior parte desse plástico "é proveniente da Turquia e Espanha, seguida pela Itália, Egito e França. Os turistas que visitam a região a cada verão são responsáveis por um aumento de 40% no lixo marinho", acrescenta o relatório.