Actualidade

O arranjo urbano do largo Fonte Nova, em Lisboa, e o Pavihão do Lago, intervenção temporária feita em Serralves, são os dois projetos distinguidos pelos prémios de arquitetura do Fomento de las Artes y del Diseño (FAD), de Barcelona.

Na lista dos premiados, publicada pela associação ArquinFAD, é também atribuída uma menção especial ao projeto de instalação da Casa da Arquitectura, na Real Vinícola, de Matosinhos.

O prémio FAD de Cidade e Paisagem foi para a "Praça Fonte Nova" de Lisboa, projeto do arquiteto José Adrião, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, por "assumir a complexidade de um lugar, potenciando o uso democrático do espaço público, com a recuperação de um antigo parque de estacionamento, sob um viaduto", que se transformou num "lugar de descanso e de lazer".