O suspeito de ter matado o filho em Sesimbra, no distrito de Setúbal, na noite de quinta-feira, com uma arma de fogo, foi detido pelas autoridades no local, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

"A GNR deslocou-se para o local e chamou a Polícia Judiciária, uma vez que se tratava de um caso de homicídio. A detenção do suspeito foi efetuada logo no local pela Polícia Judiciária", disse à Lusa fonte da GNR.

Um homem morreu após ser baleado pelo seu pai, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.