Primavera Sound

O Primavera Sound arrancou hoje no Parque da Cidade do Porto, marcado pelo mau tempo, que ainda assim não afastou o público do primeiro de três dias de festival, com concertos de Lorde ou Father John Misty.

A cantora neozelandesa, que saltou para a fama aos 18 anos graças ao sucesso de "Royals", faixa incluída no álbum de estreia de 2013 "Pure Heroine", apresentou temas do primeiro longa duração, ainda que se tenha focado no mais recente trabalho de estúdio, "Melodrama" (2017).

Lorde foi a cabeça de cartaz na abertura da sétima edição do Primavera Sound, atuando por volta das 22:00, numa altura em que a plateia se deslocou em massa para poder assistir à atuação no palco principal que incluiu, também, vários bailarinos e 'performers'.