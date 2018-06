Actualidade

O embaixador da União Europeia em Díli defendeu hoje uma "forte ação coletiva" para combater o flagelo da violência contra as mulheres em Timor-Leste e promover a igualdade de género no país.

"Porque é uma nação muito jovem, Timor-Leste tem ainda grandes problemas para resolver e, no âmbito dos direitos humanos, a questão da igualdade entre homens e mulheres é um dos domínios que requer uma forte ação coletiva, tal como um flagelo muito particular, o da violência doméstica contra as mulheres e raparigas", afirmou Alexandre Leitão, numa conferência em Díli.

Apesar de ser uma "referência regional" em termos de democracia e de proteção dos direitos humanos, Timor-Leste continua a sentir desafios importantes neste campo o que leva a subaproveitar o "máximo potencial" da sociedade timorense.