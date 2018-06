Actualidade

O Senado canadiano aprovou na quinta-feira a legalização do consumo de canábis para fins recreativos, que segue agora para a Câmara dos Comuns, controlada pelos parlamentares do partido do primeiro-ministro, Justin Trudeau.

A lei que legaliza o consumo de canábis para fins recreativos foi aprovada com 52 votos a favor, 30 contra e uma abstenção.

A promessa eleitoral, de liberalização desta droga leve, feita por Justin Trudeau, fica assim mais próxima de ser concretizada.