Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão caiu para 0,06% no primeiro trimestre do ano, após oito trimestres de crescimento consecutivo, numa diminuição de 0,2% em relação ao período homologo de 2017, foi hoje anunciado.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças nipónico, o declínio do PIB, no primeiro trimestre deste ano, teve como causas principais a diminuição dos gastos do consumidor e o menor investimento em propriedades residenciais.

O trimestre de janeiro a março encerrou o período mais longo de expansão económica do Japão desde o final da década de 1980.