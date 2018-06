Primavera Sound

A$AP Rocky, Vince Staples, Grizzly Bear e Unknown Mortal Orchestra são alguns dos destaques do segundo dia do Primavera Sound, que hoje 'abre portas' com 'rock' barcelense pelas mãos de Solar Corona e Black Bombaim, no Porto.

Nascido em Harlem, em Nova Iorque, o membro do coletivo A$AP Mob estreia-se em Portugal, no Parque da Cidade, às 00:45, duas semanas após o lançamento do novo álbum "Testing", sucessor de "At. Long. Last. A$AP", de 2015, e "Long. Live. A$AP", disco de estreia em 2013, depois de aparecer nos radares do 'hip-hop' com a 'mixtape' "Live. Love. A$AP", no ano anterior.

Rakim Mayers, nome do nova-iorquino, colaborou por duas vezes com Vince Staples, que sobe ao palco principal às 22:45, havendo a possibilidade de ambos partilharem o mesmo espaço, ao som das faixas "Prima Donna" e "Samo".