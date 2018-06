Actualidade

A publicação inédita do escritor italiano Domenico Starnone em Portugal, um romance sobre as crianças da máfia italiana, escrito pelo autor de "Gomorra", e o segundo volume da autobiografia de Elias Canetti são algumas das novidades editoriais de junho.

Do italiano Roberto Saviano, autor de "Gomorra", livro lançado em 2006 sobre a máfia napolitana, e por causa do qual o autor passou a ter que viver com proteção policial, a Alfaguara publica agora um romance sobre a mesma temática, intitulado "Os meninos da Camorra".

Entre as novidades de junho conta-se a publicação pela primeira vez em Portugal do escritor, argumentista e jornalista italiano Domenico Starnone.