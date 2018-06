Actualidade

As dormidas de portugueses na Finlândia subiram 30% até abril e a expectativa é que a tendência se mantenha, dado o aumento dos voos diretos entre os dois países, segundo o turismo da Finlândia.

"Até abril, o número de dormidas de portugueses cresceu 31,4%. Registámos 7.911 dormidas, mais 1.889 do que no quadrimestre homólogo", afirmou a responsável pela área comercial e de promoção (Head of Global Sales Promotion) do Visit Finlan, Heli Mende, aos jornalistas em Helsínquia, a capital da Finlândia.

Heli Mende diz que o Visit Finland, a entidade do Turismo da Finlândia, está confiante que esta tendência de 2018 vai continuar, já que este crescimento aconteceu ainda só "com os voos diretos da TAP", e agora, destaca, juntou-se-lhe "a ligação direta da Finnair", um regresso da companhia ao mercado português sete anos depois.