Actualidade

A Região dos Vinhos Verdes pretende investir este ano 414 mil euros em promoção nos Estados Unidos, um mercado para onde as exportações aumentaram em dez anos de menos de cinco milhões de euros para mais de 13 milhões.

Entre 2007 e 2017, as vendas de Vinho Verde para o mercado norte-americano cresceram de 4,9 milhões de euros para 13,43 milhões de euros, fazendo com que o valor das vendas nos Estados Unidos corresponda, atualmente, a 21,8 % das exportações deste produto do Norte de Portugal.

Estes valores correspondem a um crescimento das vendas, em termos materiais, de 2,5 milhões de litros em 2007 para 5,1 milhões em 2017, referem dados fornecidos à Lusa pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV).