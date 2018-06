Actualidade

Pela primeira vez na sua história, uma conferência TEDx vai realizar-se num campo de refugiados para mostrar o lado positivo e as histórias de sucesso dos habitantes destas comunidades.

Kakuma, um campo de refugiados no Quénia onde vivem quase 200 mil pessoas foi o local escolhido para acolher este evento "com e para" refugiados, segundo a organização do evento que conta com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e equipas de voluntários.

Os TEDx são eventos associados à TED, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao tema "Ideias que vale a pena partilhar", mas organizados de forma independente.