A Sonae Investment Management (IM) anunciou hoje ter chegado a acordo para fundir as operações da sua participada S21Sec com a espanhola Nextel, reforçando a posição da sua unidade de cibersegurança na Ibérica e América Latina.

Em comunicado, a empresa de investimento na área tecnológica do grupo Sonae diz que a operação - que deverá estar concluída "no prazo de duas semanas" - lhe confere "uma escala ainda mais relevante para expandir no mercado europeu", no âmbito da estratégia de "criação de um líder europeu de cibersegurança".

"Com a conclusão desta operação a empresa combinada contará com cerca de 400 profissionais altamente especializados em cibersegurança e com uma base de clientes que inclui a maioria das grandes empresas Ibéricas", refere, salientando que "a escala acrescida reforçará ainda a capacidade de continuar a inovar e de prestar serviços avançados, na resposta à crescente complexidade do cibercrime".