O segundo maior produtor de energia eólica em Portugal, a New Finerge, recebeu luz verde da Autoridade da Concorrência (AdC) para comprar cinco gestoras de parques eólicos nacionais, revela um aviso daquela autoridade.

No aviso, assinado há um dia, a AdC recorda que a New Fionerge já tinha o controlo sobre aquelas gestoras e anuncia a sua não oposição à operação de concentração que resultou da compra das cinco gestoras de parques eólicos - Empreendimentos Eólicos do Rego, Eolcinf - Produção de Energia Eólica, Parque Eólico do Vale de Abade, Biowatt - Recursos Energéticos e Eolflor - Produção de Energia Eólica - por considerar não ser suscetível de criar entraves significativos à concorrência.

A New Finerge, o segundo maior produtor de energia eólica em Portugal, depois da EDP Renováveis, resultou de ativos da Finerge, controlada pelos espanhóis da Endesa, depois comprada pela italiana Enel.