Actualidade

As exportações aumentaram 18,1% e as importações cresceram 13,1% em abril em termos homólogos, acumulando subidas de 5,2% e 7,1%, respetivamente, no trimestre terminado em abril, divulgou hoje o INE.

Os dados hoje reportados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) traduzem uma recuperação das exportações em abril face ao recuo homólogo de 5,4% registado no mês anterior, enquanto as importações aceleraram relativamente à variação de 0,7% verificada em março.

Segundo o INE, "estas evoluções refletem, em parte, efeitos de calendário, dado que abril de 2018 teve mais dois dias úteis que abril de 2017".