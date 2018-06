Actualidade

Luiz Andrade apresentou a demissão da presidência da SAD do Desportivo das Aves numa carta enviada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, Narciso Oliveira, que confirmou hoje a receção do documento à agência Lusa.

De acordo com o líder da Assembleia Geral da SAD avense, o motivo da demissão de Luiz Andrade está relacionado com divergências com os restantes membros da sociedade anónima.

A substituição de Luiz Andrade na presidência da SAD passará pelo aval da empresa 'Galaxy Believers', detentora de 90 por cento das ações da SAD do Aves, que é detida maioritariamente pelos empresários chineses Wei Zhao, que já é administrador da sociedade, e Hongmin Wang.