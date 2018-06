Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, manifestou hoje confiança na aprovação, no Parlamento, das mudanças ao Código do Trabalho acordadas em concertação social, referindo que "ninguém está condenado a ter um mau emprego".

Para Vieira da Silva, que falava hoje na iniciativa do jornal Eco "EcoTalks", "a pior precariedade é não ter emprego".

"Não estamos condenados a ter um mau emprego, podemos ter a ambição de ir melhorando a qualidade e isso não é só bom para a sociedade e as famílias, emprego mais estável também é bom para as empresas e a economia", disse o ministro.