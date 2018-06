Roland Garros

O temista austríaco Dominic Thiem, oitavo do 'ranking' mundial, apurou-se hoje pela primeira vez para a final de um torneio do 'Grand Slam', ao vencer o italiano Marco Cecchinato nas meias-finais de Roland Garros.

Pela terceira vez nas meias-finais em Paris, Thiem conseguiu atingir a final, com um triunfo em duas horas e 15 minutos sobre o italiano, 72.º do mundo, por 7-5, 7-6 (12-10), 6-1.

Na sua primeira final de um 'major', Thiem vai encontrar o vencedor do encontro entre o espanhol Rafael Nadal, número um do mundo e detentor do troféu, e o argentino Juan Martin del Potro, sexto da hierarquia.