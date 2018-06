Actualidade

O Ministério da Cultura vai incluir, no Plano Nacional de Investimentos 20/30, a construção de um novo Museu Dr.Joaquim Manso, na Nazaré, integrando num projeto de Álvaro Siza as atuais instalações, que vão ser requalificadas.

"O Governo está naturalmente empenhado na inclusão do novo Museu Joaquim Manso no futuro Plano Nacional de Investimentos", afirmou o ministro da Cultura, que hoje presidiu à assinatura de um protocolo entre a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) e a Câmara da Nazaré, visando a reabilitação do atual edifício do Museu Dr.Joaquim Manso.

Para o ministro Luís Castro Mendes, a construção de um novo museu na Nazaré fará parte "de um triângulo [cultural] virtuoso", que inclui, a par do museu, a Casa Museu da Fundação Mário Botas (cuja abertura está a ser diligenciada pela direção, pela autarquia e pelo Ministério da Cultura) e o Forte de S. Miguel Arcanjo.