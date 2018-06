Actualidade

A Convenção Nacional da Saúde propõe que a fatia do Orçamento do Estado para a saúde aumente no mínimo 0,15 pontos percentuais ao ano na próxima década e que seja aumentada também a verba destinada a prevenção da doença.

As conclusões e algumas recomendações da Convenção foram hoje apresentadas pelo bastonário da Ordem dos Médicos, que presidiu à reunião e foi mentor da ideia da criação de um encontro que ajudasse a criar um pacto para a saúde e uma agenda do setor para a próxima década.

Depois de apresentar as conclusões, Miguel Guimarães explicou à Lusa que se pretende que o orçamento público da saúde tenha um aumento de pelo menos 0,15 pontos percentuais ao ano, alcançando, dentro de dez anos, 7% do PIB, quando atualmente se situa nos 5,2%.