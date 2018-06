Actualidade

O espetáculo "Du désir d'horizons", criado pelo coreógrafo do Burquina Faso Salia Sanou, a partir de um trabalho de anos sobre imigração, em campos de refugiados, é apresentado hoje, em estreia nacional, no Teatro Municipal Rivoli, no Porto.

Sanou trabalhou em vários campos de refugiados no norte do Burquina Faso e no Burundi, ao longo dos últimos três anos, onde realizou uma série de oficinas e ateliês de dança, financiados pela African Artists for Development, através dos quais começou "a desenvolver o processo educativo, criativo e a própria ideia do espetáculo", explicou à Lusa, numa conversa com tradução direta de Bryan Morgado, produtor do Teatro Municipal do Porto.

"Queria muito lá ir e estar com as pessoas no campo, porque aquele espaço é como se fosse uma prisão, onde as pessoas estão isoladas e fechadas. (...) Como bailarino e coreógrafo, fui à procura de partilha, solidariedade e fraternidade, e foi isso que me motivou e deu ideias", acrescentou o coreógrafo à Lusa.