OE2018

O défice deve ter ficado em 1% do PIB no primeiro trimestre, uma melhoria face ao mesmo período de 2017, mas acima da previsão do Governo para o conjunto de 2018, estima a UTAO.

Na nota sobre a execução orçamental até abril, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que o défice "se tenha situado entre 0,3% e 1,7% do PIB" em contas nacionais, ou seja, a ótica dos compromissos que conta para Bruxelas, o que significa que o valor central da estimativa ficou em 1% do PIB.

A confirmar-se este valor de 1%, o défice do primeiro trimestre deste ano desce 9,6 pontos percentuais em relação ao do mesmo período do ano passado, quando ocorreu a operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 3,9 mil milhões.