Actualidade

Um homem de 85 anos morreu hoje na sequência do capotamento do trator que conduzia, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, disse fonte da corporação local dos Bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Pedro Mota, disse que o acidente com o trator agrícola ocorreu em Rocas do Vouga, pelas 14:13.

"Tratou-se de um despiste, seguido de capotamento do trator", explicou a mesma fonte, acrescentando que o corpo do octogenário ficado debaixo da viatura.