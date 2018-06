Actualidade

Um álbum perdido do saxofonista norte-americano John Coltrane foi encontrado 55 anos depois da sua gravação e será lançado no próximo dia 29, com o título "Both Directions At Once: The Lost Album", anunciou a discográfica Impulse!.

Gravado numa só sessão, no dia 06 de março de 1963, nos estúdios de Rudy Van Gelder, em Nova Jérsia, Estados Unidos, "Both Directions At Once" contou com a participação do contrabaixista Jimmy Garrison, do baterista Elvin Jones e do pianista McCoy Tyner, que na altura compunham o quarteto de John Coltrane.

A 'master', com os sete temas gravados do álbum, foi dada como perdida, depois de a editora Impulse!, no início dos anos 1970, ter destruído material armazenado em Nova Iorque, para aumentar o espaço disponível.