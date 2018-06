"A minha saída de Portugal tem um objetivo

O treinador de futebol Jorge Jesus garantiu hoje que a sua primeira experiência no estrangeiro, ao comando dos sauditas do Al Hilal, após rescindir com o Sporting, não altera a vontade de voltar a treinar em Portugal.

No âmbito de um almoço do International Club of Portugal, em Lisboa, que juntou empresários, mas também figuras relevantes do universo sportinguista, como os ex-presidentes Godinho Lopes e Sousa Cintra, os ex-candidatos à presidência Pedro Madeira Rodrigues e Pedro Baltazar, e o advogado Rogério Alves, antigo dirigente 'leonino', o ex-técnico do clube abordou o tema "Liderança na Multiculturalidade".

Apesar de vinculado por uma cláusula de confidencialidade na rescisão de contrato com o clube de Alvalade, Jorge Jesus não deixou de responder às questões.