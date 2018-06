Actualidade

O Governo anunciou hoje que foi estabelecido um acordo de "revalorização remuneratória dos trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, indicando que o aumento dos salários vai ser aplicado "de imediato" e vai vigorar até ao final de 2019.

"Os trabalhadores da Transtejo e da Soflusa que têm um salário mensal inferior a 1.000 euros passam a ter um aumento de 20 euros e aqueles que têm um salário superior a 1.000 euros passam a ter um aumento de 15 euros, a aplicar de imediato e que vai vigorar até ao final de 2019", avançou o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, em conferência de imprensa, no terminal fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa.

Neste âmbito, os trabalhadores da Transtejo e da Soflusa decidiram hoje, em plenário, desconvocar a greve marcada para segunda e terça-feira, de acordo com José Manuel Oliveira, coordenador da Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.