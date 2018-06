Primavera Sound

A banda Foreign Poetry, que junta o inglês Danny Geffin e o austríaco Moritz Kerschbaumer, começou com os dois amigos em projetos separados, em Londres, antes de gravarem em Lisboa e atuarem no Primavera Sound, no Porto.

A banda, que já gravou várias faixas do álbum de estreia, "Grace and Error on the Edge of Now", previsto para outubro, num estúdio em Lisboa, com a chancela da editora Pataca Discos, foi um dos primeiros projetos a atuar na quinta-feira no festival, pelas 17:30, a par dos lusos Fogo Fogo.

Danny e Moritz conheceram-se em 2011, contaram em entrevista à agência Lusa, quando ambos estavam envolvidos em projetos diferentes, tendo em comum a amizade do português Luís Nunes, conhecido como Benjamim no mundo da música.