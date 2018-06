Actualidade

O funeral do arquiteto e urbanista Luís Vassalo Rosa, que faleceu na quinta-feira, com 83 anos, realiza-se no domingo, com missa, às 10:00, na Igreja do Santo Condestável, em Lisboa, de acordo com a Ordem dos Arquitetos.

Segundo o sítio 'online' desta entidade, onde Vassalo Rosa foi provedor da Arquitetura, o velório realiza-se no sábado, às 17:00, na Igreja do Santo Condestável.

Arquiteto e urbanista, nascido em 1935, Luís Vassalo Rosa foi um dos responsáveis pelo plano de urbanização, coordenação e gestão urbanística da zona de intervenção para receber o evento Expo 98, faz este ano duas décadas.