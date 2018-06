PrimaveraSound

A banda norte-americana The Breeders, com Kim Deal (ex-Pixies), sobem hoje à noite ao palco do Primavera Sound do Porto com um "mélange" (mistura) de músicas antigas, como o "Last Splash", com faixas do álbum "All Nerve" editado este ano.

Numa entrevista, hoje à tarde, à agência Lusa, a baixista da banda de rock alternativo de Ohio (EUA), Josephine Wiggs, afirmou que o concerto no Primavera Sound ia ter uma duração de 60 minutos, "nem mais, nem menos", e revelou que o reportório ia ser um "mélange" de canções, com metade do espetáculo preenchido com "old things" (músicas antigas), designadamente do álbum "Last Splash" (1993) e a outra metade com "coisas novas do novo álbum", "All Nerve", que saiu em março passado e foi o primeiro em dez anos.

Questionados sobre quais eram os planos e os sonhos de uma banda com quase 30 anos de existência, Kim Deal, 57 anos, um dos elementos da banda Pixies que marcou os anos de 1990, inspirou fundo ruidosamente e mostrou-se surpreendida perante o resto da banda, com o facto de os elementos se terem conhecido em 1988, ou seja há já três décadas.