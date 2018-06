Actualidade

O atual campeão nacional de ralis, Carlos Vieira, sofreu hoje um acidente no início do Rali do Vidreiro, na Marinha Grande, e encontra-se em estado grave, no hospital de Santo André, em Leiria, disse à Lusa fonte hospitalar.

Carlos Vieira e o seu copiloto, Jorge Carvalho, despistaram-se hoje na primeira especial do Rali Vidreiro, quinta etapa do Nacional, que se iniciou esta tarde na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os pilotos foram de imediato transportados para o hospital de Santo André, em Leiria.