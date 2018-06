Actualidade

Os trabalhos para a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, nos Açores, vão começar "ainda este ano", disse hoje fonte do Ministério da Justiça, acrescentando que já foi emitida a portaria que permite a contratação da obra.

Numa nota enviada à Lusa, fonte do Ministério da Justiça lembra que aquele ministério "assumiu como prioridade" a construção de uma nova cadeia e iniciou os procedimentos para a sua viabilização em 2016, "com a acomodação no seu Orçamento do esforço financeiro necessário para iniciar o processo".

"Foi já emitida a portaria de extensão de encargos que permitirá a contratação do projeto de construção. Os trabalhos terão início ainda este ano", lê-se na mesma nota.