Actualidade

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou hoje, na Guarda, que a ligação cultural entre Portugal e Espanha é "importante" para a internacionalização da cultura, destacando a cooperação entre aquela cidade e Salamanca.

Segundo o ministro, a Guarda é "uma cidade de cultura, uma cidade que faz" e que está aberta a uma "dimensão muito importante" na internacionalização do país, que é a cooperação transfronteiriça.

Luís Filipe Castro Mendes falava na cidade da Guarda, onde presidiu à inauguração de uma exposição de Paula Rego intitulada "As infâncias perduráveis", realizada no âmbito do 3.º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC), e à cerimónia de assinatura de um protocolo entre o município e o Novo Banco, para cedência de cinco obras de arte contemporânea.