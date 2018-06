Actualidade

O Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE) e o Sindicato dos Enfermeiros (SE), que constituem a plataforma FENSE, apresentaram hoje um pré-aviso de greve a horas extra, a partir de 01 de julho e por tempo indeterminado.

A greve, segundo o pré-aviso, abrange todos os profissionais que excedam as 35 horas semanais de trabalho ou as 42 no caso de horário acrescido.

José Correia Azevedo, do Sindicato dos Enfermeiros, explicou à Lusa que os motivos da greve não são económicos, mas sim a exigência de que se cumpra a lei, no caso "o acordo coletivo de trabalho que diz que os enfermeiros tem direito a um horário normal de 35 horas", podendo ter também um horário alargado, que é opcional, com aumento de salário.