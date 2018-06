10 Junho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou hoje que as celebrações do 10 de Junho são este ano nos Açores por uma "questão de justiça", como no futuro serão, garantiu, na Madeira.

"Tem uma vantagem adicional, que é aqueles portugueses que andam distraídos perceberem o que existe nos Açores, o que se está a fazer nos Açores", vincou o chefe de Estado, no primeiro de três dias na ilha de São Miguel a propósito das comemorações do 10 de Junho, no próximo domingo.

"Ninguém gosta do que não conhece", prosseguiu Marcelo Rebelo de Sousa, antes de sublinhar que "há de haver um 10 de Junho na Madeira", e "evidente que há uma tradição" de levar as festividades para fora do país, o que no caso madeirense pode passar, exemplificou o chefe de Estado, pela África do Sul.