Actualidade

A seleção portuguesa de futebol feminino ficou hoje afastada da fase final do Campeonato do Mundo de 2019, ao perder em Itália, por 3-0, em jogo do Grupo 6 da fase de qualificação.

Os golos de Cristiana Girelli, aos quatro minutos, de Cecilia Salvai, aos 13, e de Barbara Bonansea, aos 90+1, confirmaram o afastamento de Portugal e, por outro lado, a terceira presença das transalpinas em fases finais.

A Itália assegurou o primeiro lugar, com 21 pontos em sete jogos, mais 11 do que a Bélgica, segunda com 10, enquanto Portugal permanece no terceiro posto, com os mesmos quatro da Roménia, que visita na terça-feira. A Moldávia ocupa o quinto lugar, com um ponto.