M1lhão

As combinações vencedoras do concurso 23/2018 do M1lhão, sorteada hoje, são: WFP 22.042, WFQ 34.447, WFT 27.186, WJJ 31.775, WFW 19.298.

Os prémios, no valor de um milhão de euros, sairam a apostadores dos distritos de Setúbal, com dois códigos sorteados, Évora, Bragança e Braga.

MPC // ARA