Primavera Sound

O músico australiano Nick Cave, acompanhado da banda The Bad Seeds, é o cabeça de cartaz do último de três dias do festival Primavera Sound, no Parque da Cidade, no Porto.

Além do autor de "Skeleton Tree", a sétima edição do evento conta ainda com atuações de Public Service Broadcasting, Mogwai, Wolf Parade e The War on Drugs, entre outros nomes, como o português Luís Severo (17:00) e a DJ lisboeta Caroline Lethô (23:00).

Nick Cave, acompanhado pelos The Bad Seeds, a banda que com ele grava e toca desde os anos de 1980, regressa a Portugal e ao festival, onde atuou há cinco anos, assumindo honras de principal destaque.