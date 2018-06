Actualidade

Espetáculos da criadora brasileira Christiane Jatahy e de Cláudia Dias preenchem a programação do Festival Alkantara para hoje, em Lisboa, dia do encerramento, com uma festa de celebração dos 25 anos.

O festival dedicado às artes, com cruzamentos disciplinares, abriu a 23 de maio para celebrar um quarto de século, com uma programação de 22 espetáculos, incluindo dez estreias mundiais.

Hoje ainda é possível ver "Quarta-feira: O tempo das cerejas", de Cláudia Dias, terceiro episódio do ciclo "Sete Anos Sete Peças", partilhando desta vez o palco com Igor Gandra, diretor artístico do Teatro de Ferro, no Teatro Maria Matos.