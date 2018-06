Actualidade

Quatro lusodescendentes vão hoje ser reconhecidos com uma estrela no Passeio da Fama para Luso-canadianos em Toronto, no Canadá.

Segundo uma nota à imprensa, a organização do monumento localizado na College Street de Toronto, na Praça Camões, revelou que o empreendedor e advogado Andrew Arruda, diretor executivo e co-fundador da ROSS Intelligence, será um dos homenageados.

Também o líder comunitário pioneiro no setor sindical, António Dionísio será reconhecido.