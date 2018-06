Actualidade

A artista portuguesa Grada Kilomba participa, a partir de hoje, na 10.ª Bienal de Arte Contemporânea de Berlim, cujo lema, este ano, é "We don't need another hero" ("Não precisamos de outro herói", em tradução livre).

Até 09 de setembro, a edição de 2018 recebe obras de artistas de todo o mundo, entre as quais criações de Grada Kilomba, artista interdisciplinar, que aborda questões em torno de memória, raça, género e descolonização.

Kilomba, de ascendência são-tomense, reside em Berlim, e o seu trabalho tem vindo a ser exibido em diversos contextos internacionais como a Documenta 14, em Kassel, a 32.ª Bienal de São Paulo, a Art Basel, o Museu Bozar, em Bruxelas, o Maxim Gorki Theater, entre outros.