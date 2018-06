10 Junho

As comemorações do 10 de Junho, que se prolongam até segunda-feira entre os Açores e os Estados Unidos da América, começam hoje em Ponta Delgada, com o Presidente da República e o primeiro-ministro juntos desde o final da tarde.

Em Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores) desde sexta-feira, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, cumprirá a meio da manhã o primeiro ponto da agenda das comemorações oficias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com a cerimónia do içar da bandeira nacional, nas Portas da Cidade.

Depois de passar pelas Portas do Sol, onde está instalada uma zona com "atividades militares complementares", Marcelo Rebelo de Sousa seguirá para os Paços do Concelho para receber do presidente da autarquia de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, a "chave de honra do município".